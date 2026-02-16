Рейтинг@Mail.ru
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/moldavija-2074644764.html
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года - РИА Новости, 16.02.2026
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года
Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что Молдавия находится ниже экономического уровня 2021 года, считает... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:33:00+03:00
2026-02-16T11:33:00+03:00
в мире
молдавия
украина
европа
владимир филат
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_0:100:1341:854_1920x0_80_0_0_06f5b0b24929c922393d2809c147ffbf.jpg
https://ria.ru/20260216/dodon-2074591145.html
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069640186.html
молдавия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_cc1c96dcb9245237ad1826d5300885df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, европа, владимир филат, газпром
В мире, Молдавия, Украина, Европа, Владимир Филат, Газпром
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года

Экс-премьер Филат: Молдавия находится ниже экономического уровня 2021 года

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что Молдавия находится ниже экономического уровня 2021 года, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
Вчера, 05:58
"Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что сегодня Республика Молдова находится ниже экономического уровня 2021 года… Каждый из вас ощущает это в повседневной жизни: в счетах за коммунальные услуги, в ценах в магазинах, в зарплатах, которых уже не хватает, в отложенных инвестициях и нереализованных планах. Такова цена некомпетентности", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, эту цену платят граждане Молдавии, а не правящая партия "Действие и солидарность".
"Следует признать: Республика Молдова имела самый высокий уровень инфляции в Европе — выше, чем в Украине и России, странах, находящихся в состоянии войны. И главный двигатель этой инфляции все тот же — энергетический шок, вызванный непрозрачными закупками и необоснованно завышенными издержками", - подчеркнул политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
 
В миреМолдавияУкраинаЕвропаВладимир ФилатГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала