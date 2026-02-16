https://ria.ru/20260216/moldavija-2074644764.html
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что Молдавия находится ниже экономического уровня 2021 года, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия
и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
"Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что сегодня Республика Молдова находится ниже экономического уровня 2021 года… Каждый из вас ощущает это в повседневной жизни: в счетах за коммунальные услуги, в ценах в магазинах, в зарплатах, которых уже не хватает, в отложенных инвестициях и нереализованных планах. Такова цена некомпетентности", - написал Филат
в своем Telegram-канале
.
По его словам, эту цену платят граждане Молдавии, а не правящая партия "Действие и солидарность".
"Следует признать: Республика Молдова имела самый высокий уровень инфляции в Европе — выше, чем в Украине и России
, странах, находящихся в состоянии войны. И главный двигатель этой инфляции все тот же — энергетический шок, вызванный непрозрачными закупками и необоснованно завышенными издержками", - подчеркнул политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.