КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что Молдавия находится ниже экономического уровня 2021 года, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.

По его словам, эту цену платят граждане Молдавии, а не правящая партия "Действие и солидарность".

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.