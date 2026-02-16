Венгрии могут понадобиться 250 тысяч тонн нефти из-за остановки "Дружбы"

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется взять 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов, если поставки по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся в ближайшие дни, указано в релизе венгерской компании MOL.