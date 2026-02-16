Рейтинг@Mail.ru
20:15 16.02.2026
Венгрии могут понадобиться 250 тысяч тонн нефти из-за остановки "Дружбы"

MOL: Венгрии могут понадобиться 250 тыс тонн нефти из-за остановки "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрии, возможно, придется взять 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов, если поставки по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся в ближайшие дни, указано в релизе венгерской компании MOL.
Агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
"Если поставки с востока не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии, возможно, потребуется высвободить примерно 250 тысяч тонн сырой нефти из стратегических запасов в рамках первого раунда", - говорится в сообщении компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее согласился с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе.
