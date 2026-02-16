Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти

БУДАПЕШТ, 16 фев — РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Министерство энергетики с просьбой использовать стратегические запасы нефти.
"MOL обратилась <...> с просьбой высвободить стратегические запасы нефти после того, как с 27 января 2026 года по трубопроводу "Дружба" поставки нефти не осуществлялись", — говорится в заявлении.
Уточняется, что, если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Будапешту придется взять примерно 250 тысяч тонн нефти из резервов. Поступления углеводородного сырья по морю через Хорватию ожидаются только в начале марта.
При этом компания отмечает, что стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит примерно на 90 дней.
Накануне эти страны попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю, из-за ситуации с "Дружбой". Как писал портал Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В августе Венгрия и Словакия на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.