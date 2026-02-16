Рейтинг@Mail.ru
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 16.02.2026 (обновлено: 21:02 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/mol-2074797611.html
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти - РИА Новости, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Министерство энергетики с просьбой использовать стратегические запасы нефти. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:10:00+03:00
2026-02-16T21:02:00+03:00
в мире
венгрия
хорватия
словакия
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102857/96/1028579687_0:63:2001:1188_1920x0_80_0_0_f6d4a8a2b14474bc8181ef2a28630aa0.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074486487.html
https://ria.ru/20260207/orban-2072916107.html
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619791.html
венгрия
хорватия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102857/96/1028579687_166:0:1833:1250_1920x0_80_0_0_03ad989314d87b3d8e122276816a02a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, хорватия, словакия, нефтепровод "дружба"
В мире, Венгрия, Хорватия, Словакия, Нефтепровод "Дружба"
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти

Венгерская MOL попросила использовать запасы нефти после остановки "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабота газораспределительной станции в Венгрии
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Работа газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев — РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Министерство энергетики с просьбой использовать стратегические запасы нефти.
«
"MOL обратилась <...> с просьбой высвободить стратегические запасы нефти после того, как с 27 января 2026 года по трубопроводу "Дружба" поставки нефти не осуществлялись", — говорится в заявлении.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
15 февраля, 10:41
Уточняется, что, если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Будапешту придется взять примерно 250 тысяч тонн нефти из резервов. Поступления углеводородного сырья по морю через Хорватию ожидаются только в начале марта.
При этом компания отмечает, что стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит примерно на 90 дней.
Накануне эти страны попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю, из-за ситуации с "Дружбой". Как писал портал Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
В августе Венгрия и Словакия на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
 
В миреВенгрияХорватияСловакияНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала