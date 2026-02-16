Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до 65 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Также они (сотрудники ТЦК – ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями", – добавил он.