Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.02.2026
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до...
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
Новости
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев
Ганчев: в Харьковской области ТЦК получили приказ мобилизовать мужчин до 65 лет
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до 65 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Из-за неудовлетворительных мобилизационных показателей харьковская ТЦК по запросу командования ВСУ
усиливает региональное управление… командируемым было указано искать и привлекать к мобилизации от 18 до 65 лет, вопреки установленному законодательством призывному возрасту", – сказал Ганчев
.
По его словам, для мобилизации в Харьковской области
киевский режим планирует привлечь около 100 сотрудников из Винницкой и Львовской областей
, срок их формирования установлен до 26 февраля с возможным продлением.
"Также они (сотрудники ТЦК – ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями", – добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине
стали массовыми.