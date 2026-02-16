Рейтинг@Mail.ru
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.02.2026
16:20 16.02.2026
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев

Ганчев: в Харьковской области ТЦК получили приказ мобилизовать мужчин до 65 лет

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до 65 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Из-за неудовлетворительных мобилизационных показателей харьковская ТЦК по запросу командования ВСУ усиливает региональное управление… командируемым было указано искать и привлекать к мобилизации от 18 до 65 лет, вопреки установленному законодательством призывному возрасту", – сказал Ганчев.
По его словам, для мобилизации в Харьковской области киевский режим планирует привлечь около 100 сотрудников из Винницкой и Львовской областей, срок их формирования установлен до 26 февраля с возможным продлением.
"Также они (сотрудники ТЦК – ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями", – добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Харьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
