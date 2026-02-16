https://ria.ru/20260216/mishustin-2074730019.html
Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле
2026-02-16T16:08:00+03:00
2026-02-16T16:08:00+03:00
2026-02-16T16:19:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле в России должны быть защищены, правительство принимает для этого меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу", - сказал Мишустин
, выступая на стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.
Он напомнил, что в прошлом году был принят закон "О платформенной экономике", который вступит в силу уже в октябре текущего года.
"Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции", - отметил премьер.
Также, по его словам, для защиты интересов небольших компаний и самозанятых утверждены требования к договорам, которые заключаются с интернет-площадками. "Они разработаны с учетом обратной связи от бизнеса, обеспечивают прозрачность взаимодействия с маркетплейсами и исключают ситуации, когда платформа самостоятельно, без согласия поставщика, предлагает скидки на его продукцию", - пояснил глава кабмина.
Мишустин также выразил надежду, что новые механизмы будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российских цифровых площадок.