Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле - РИА Новости, 16.02.2026
16:08 16.02.2026 (обновлено: 16:19 16.02.2026)
Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле
Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле
Интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле в России должны быть защищены, правительство принимает для этого меры, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 16.02.2026
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле

Мишустин: интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле нужно защищать

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Регулирование платформенной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Регулирование платформенной экономики - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Регулирование платформенной экономики"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле в России должны быть защищены, правительство принимает для этого меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли
Вчера, 16:00
Он напомнил, что в прошлом году был принят закон "О платформенной экономике", который вступит в силу уже в октябре текущего года.
"Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции", - отметил премьер.
Также, по его словам, для защиты интересов небольших компаний и самозанятых утверждены требования к договорам, которые заключаются с интернет-площадками. "Они разработаны с учетом обратной связи от бизнеса, обеспечивают прозрачность взаимодействия с маркетплейсами и исключают ситуации, когда платформа самостоятельно, без согласия поставщика, предлагает скидки на его продукцию", - пояснил глава кабмина.
Мишустин также выразил надежду, что новые механизмы будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российских цифровых площадок.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мишустин изменил состав подкомиссии по международному развитию
14 февраля, 19:36
 
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
