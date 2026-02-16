Мишустин призвал защитить интересы покупателей в цифровой торговле

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле в России должны быть защищены, правительство принимает для этого меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу", - сказал Мишустин , выступая на стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон "О платформенной экономике", который вступит в силу уже в октябре текущего года.

"Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции", - отметил премьер.

Также, по его словам, для защиты интересов небольших компаний и самозанятых утверждены требования к договорам, которые заключаются с интернет-площадками. "Они разработаны с учетом обратной связи от бизнеса, обеспечивают прозрачность взаимодействия с маркетплейсами и исключают ситуации, когда платформа самостоятельно, без согласия поставщика, предлагает скидки на его продукцию", - пояснил глава кабмина.