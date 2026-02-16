Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли - РИА Новости, 16.02.2026
16:00 16.02.2026 (обновлено: 17:27 16.02.2026)
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли - РИА Новости, 16.02.2026
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли
В России успешно развивается электронная торговля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.02.2026
экономика
михаил мишустин
россия
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли

Мишустин: российская электронная торговля выросла почти в 6 раз

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Регулирование платформенной экономики". 16 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Регулирование платформенной экономики. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Регулирование платформенной экономики". 16 февраля 2026
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России успешно развивается электронная торговля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Российская электронная торговля набирает все большую популярность: за последние годы ее оборот вырос почти в шесть раз", — рассказал он на стратегической сессии "Регулирование платформенной экономики".
Премьер уточнил, что основная часть продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки и такси. Благодаря электронным платформам более миллиона продавцов развивают бизнес и расширяют географию покупателей.
«
"Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу", — подчеркнул Мишустин.
Глава правительства напомнил, что в прошлом году приняли закон "О платформенной экономике", который вступит в силу в октябре.
«
"Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции", — отметил премьер.
По его словам, для защиты интересов небольших компаний и самозанятых утвердили требования к договорам, которые заключают с интернет-площадками. Они обеспечивают прозрачность взаимодействия и исключают ситуации, когда платформа без согласия поставщика предлагает скидки на его продукцию.
Мишустин выразил надежду, что новые механизмы улучшат работу российских цифровых площадок.
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
