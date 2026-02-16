Мишустин рассказал об успешном росте российской электронной торговли

"Российская электронная торговля набирает все большую популярность: за последние годы ее оборот вырос почти в шесть раз", — рассказал он на стратегической сессии "Регулирование платформенной экономики".

Премьер уточнил, что основная часть продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки и такси. Благодаря электронным платформам более миллиона продавцов развивают бизнес и расширяют географию покупателей.

"Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу", — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году приняли закон "О платформенной экономике", который вступит в силу в октябре.

"Он направлен на повышение прозрачности работы цифровых платформ. Они теперь станут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия. Это позволит усилить контроль качества и безопасности для покупателей реализуемой продукции", — отметил премьер.

По его словам, для защиты интересов небольших компаний и самозанятых утвердили требования к договорам, которые заключают с интернет-площадками. Они обеспечивают прозрачность взаимодействия и исключают ситуации, когда платформа без согласия поставщика предлагает скидки на его продукцию.