Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима - РИА Новости, 16.02.2026
10:37 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/miroshnik-2074628150.html
Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима
Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима - РИА Новости, 16.02.2026
Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что ни у него, ни у его земляков нет... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:37:00+03:00
2026-02-16T10:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
Мирошник заявил, что у него нет иллюзий в отношении киевского режима

Мирошник: у меня и моих земляков нет иллюзий в отношении киевского режима

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что ни у него, ни у его земляков нет иллюзий в отношении киевского режима и Европы.
"Пройдя через донбасские события, я думаю, я один из тех десятков и сотен тысяч людей, которые на себе ощутили, что такое своя страна и защита государственных интересов, с чем ты сталкиваешься со стороны противника. Поэтому ни у меня, ни у моих земляков нет иллюзий по отношению как к украинской власти, так и к европейским тенденциям", - сказал Мирошник.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
