Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
Расследование преступлений ВСУ на освобожденных территориях затрудняется угрозами безопасности следователей и возможными атаками украинских БПЛА, заявил в... РИА Новости, 16.02.2026
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
Мирошник: расследовать преступления ВСУ на освобожденных территориях сложно