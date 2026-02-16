Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
10:07 16.02.2026 (обновлено: 10:26 16.02.2026)
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ
в мире
донецкая народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
в мире, донецкая народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расследование преступлений ВСУ на освобожденных территориях затрудняется угрозами безопасности следователей и возможными атаками украинских БПЛА, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Главное ограничение возникает, когда есть угроза безопасности следователей. На прифронтовых территориях расследование начинается не очень быстро. Оно наступает после того, как следователь опросит свидетелей и соберет данные. Там, где пока сохраняется красная зона, а ее много в ДНР. Также дроны мешают расследованию, создают проблемы для полноценных следственных действий", - рассказал Мирошник.
По его словам, на территории ДНР до сих пор ведутся расследования, относящиеся к событиям 2022 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
