Мирошник рассказал о сложностях расследования зверств ВСУ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расследование преступлений ВСУ на освобожденных территориях затрудняется угрозами безопасности следователей и возможными атаками украинских БПЛА, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, на территории ДНР до сих пор ведутся расследования, относящиеся к событиям 2022 года.