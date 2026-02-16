Минтруд обновит правила квот по трудоустройству россиян с инвалидностью

"Минтруд России обновляет правила выполнения работодателем квот по найму граждан с инвалидностью в соответствии с новой редакцией федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации". Теперь регионы будут устанавливать размер квот для всех обособленных подразделений компаний на их территории, а не только для филиалов и представительств", - говорится в сообщении.