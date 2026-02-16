https://ria.ru/20260216/minkovka-2074668912.html
ВС России освободили Миньковку в ДНР
ВС России освободили Миньковку в ДНР - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России освободили Миньковку в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
ВС России освободили Миньковку в ДНР
