Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица
Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица при... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:09:00+03:00
2026-02-16T15:09:00+03:00
2026-02-16T16:15:00+03:00
2026
