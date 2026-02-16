Рейтинг@Mail.ru
Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица
15:09 16.02.2026 (обновлено: 16:15 16.02.2026)
Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица
Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица
Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица при... РИА Новости, 16.02.2026
Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица

РИА Новости: министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица при госзакупках

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица при проведении госзакупок, оно побеждало в конкурсах на протяжении нескольких лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В конкурсах в течение нескольких лет побеждало одно юридическое лицо, чьи интересы он лоббировал", - сообщил собеседник агентства.
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
