Источник: задержанный министр ГО и ЧС Кубани лоббировал интересы юрлица

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица при проведении госзакупок, оно побеждало в конкурсах на протяжении нескольких лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.