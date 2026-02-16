Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
15:46 16.02.2026
Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области
Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области
Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил проработать вопрос повышения стоимости трудового патента для мигрантов на территории региона.
Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области

Хинштейн поручил повысить цену патента для работы мигрантов в Курской области

Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил проработать вопрос повышения стоимости трудового патента для мигрантов на территории региона.
Ранее в декабре Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в связанных с людьми сферах на территории региона. Это такие виды услуг, как грузовые и пассажирские перевозки, в том числе такси, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала.
"Прошу проработать вопрос повышения стоимости патента для трудовых мигрантов на территории Курской области. Мы с вами ранее ограничили сферы, где мигранты могут работать. Тем не менее должны эту работу с вами на системной основе продолжать. Хочешь трудиться на нашей земле, пожалуйста, но в определенных сферах деятельности, с четким соблюдением наших законов и плати в бюджет деньги", – заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
9 февраля, 15:37
 
Курская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
