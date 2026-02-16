https://ria.ru/20260216/migranty-2074724967.html
Хинштейн поручил повысить стоимость патента для мигрантов в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил проработать вопрос повышения стоимости трудового патента для мигрантов на территории региона. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:46:00+03:00
2026-02-16T15:46:00+03:00
2026-02-16T15:46:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
курская область
курская область, александр хинштейн, общество
