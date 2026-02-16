В МИД назвали требования к желающим стать дипломатическими курьерами

"Дипкурьер относится к редкой, можно сказать даже уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где бы готовили кадры для нашей службы, но есть основные принципы отбора, без которых стать дипкурьером невозможно. В первую очередь ты должен быть патриотом своей Родины", - сказал он агентству.