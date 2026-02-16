https://ria.ru/20260216/mid-2074600780.html
В МИД назвали требования к желающим стать дипломатическими курьерами
Российские дипломатические курьеры должны быть патриотами, поддерживать хорошую физическую форму и преодолевать многочисленные риски, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 16.02.2026
В мире, Россия, Европа, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ)
В МИД назвали требования к желающим стать дипломатическими курьерами
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские дипломатические курьеры должны быть патриотами, поддерживать хорошую физическую форму и преодолевать многочисленные риски, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"Дипкурьер относится к редкой, можно сказать даже уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где бы готовили кадры для нашей службы, но есть основные принципы отбора, без которых стать дипкурьером невозможно. В первую очередь ты должен быть патриотом своей Родины", - сказал он агентству.
Собеседник также указал, что профессия дипкурьера подразумевает столкновения с самыми разными рисками и факторами – с преодолением больших расстояний и часовых поясов, с перепадами высот, с переменой влажности и температуры.
"Поэтому особое внимание уделяется хорошей физической форме. Мы гордимся, что за более чем столетнюю историю в нашем департаменте нашли свое новое призвание многие великие спортсмены, в числе которых чемпионы олимпийских игр, мира, Европы
, Советского Союза и России", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.