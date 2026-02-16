Рейтинг@Mail.ru
На Западе удивились странному заявлению Мерца о России - РИА Новости, 16.02.2026
02:22 16.02.2026 (обновлено: 02:24 16.02.2026)
На Западе удивились странному заявлению Мерца о России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности о поражении России не согласуется с реальностью, заявил профессор... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
германия
фридрих мерц
россия
украина
гленн дизен
сергей лавров
мюнхенская конференция по безопасности
германия
россия
украина
в мире, германия, фридрих мерц, россия, украина, гленн дизен, сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Россия, Украина, Гленн Дизен, Сергей Лавров, Мюнхенская конференция по безопасности
На Западе удивились странному заявлению Мерца о России

Профессор Дизен: заявление Мерца о поражении России не согласуется с реальностью

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности о поражении России не согласуется с реальностью, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
"Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
По мнению Дизена, некоторые русофобоские высказывания Мерца прямо противоречат сложившейся на сегодняшний день ситуации и в мире в целом и на поле боя в зоне СВО.
"Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России неслыханные потери и издержки. Таков теперь новый язык Германии, где, по сути, звучит так, будто Германия фактически вступила в войну с Россией. И поражение России, по его мнению, должно вернуть стабильность и порядок. <…> Это никак не согласуется с новыми реалиями — не только с новым международным распределением сил, но и с тем, как на самом деле развивается конфликт", — прояснил профессор.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
13 февраля, 08:00
 
В миреГерманияФридрих МерцРоссияУкраинаГленн ДизенСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасности
 
 
