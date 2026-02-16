Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира", которое состоится 19 февраля в Вашингтоне, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Я могу подтвердить, что комиссар Шуйца поедет в Вашингтон на этой неделе. Она примет участие в заседании "Совета мира", в специальной его части, посвященной сектору Газа", - сказал он на брифинге Еврокомиссии.
Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия не вступает в "Совет мира". Он добавил, что решение присутствовать на заседании - это часть усилий ЕК по соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа. По информации Мерсье, с октября 2023 года Еврокомиссия предоставила палестинцам гуманитарную помощь стоимостью 500 миллионов евро.
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют, что стоит куда более широкая задача - создать механизм решения любых "невозможных" конфликтов. Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
Россия не будет представлена там, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.