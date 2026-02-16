Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира", которое состоится 19 февраля в Вашингтоне, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия не вступает в "Совет мира". Он добавил, что решение присутствовать на заседании - это часть усилий ЕК по соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа. По информации Мерсье, с октября 2023 года Еврокомиссия предоставила палестинцам гуманитарную помощь стоимостью 500 миллионов евро.