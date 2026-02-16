Рейтинг@Mail.ru
Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/merse-2074722860.html
Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК
Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК - РИА Новости, 16.02.2026
Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК
Еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира", которое состоится 19 февраля в Вашингтоне,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:36:00+03:00
2026-02-16T15:36:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
мария захарова
дональд трамп
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260216/raznoglasiya-2074617447.html
https://ria.ru/20260215/dmitriev-2074567187.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, россия, мария захарова, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Представитель раскрыл, кто будет присутствовать на Совете мира от ЕК

Мерсье: еврокомиссар Шуйца представит ЕК на заседании Совета мира в Вашингтоне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира", которое состоится 19 февраля в Вашингтоне, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Я могу подтвердить, что комиссар Шуйца поедет в Вашингтон на этой неделе. Она примет участие в заседании "Совета мира", в специальной его части, посвященной сектору Газа", - сказал он на брифинге Еврокомиссии.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ
Вчера, 10:05
Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия не вступает в "Совет мира". Он добавил, что решение присутствовать на заседании - это часть усилий ЕК по соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа. По информации Мерсье, с октября 2023 года Еврокомиссия предоставила палестинцам гуманитарную помощь стоимостью 500 миллионов евро.
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют, что стоит куда более широкая задача - создать механизм решения любых "невозможных" конфликтов. Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
Россия не будет представлена там, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев
15 февраля, 22:26
 
В миреВашингтон (штат)СШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала