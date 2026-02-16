Оверчук оценил возможность переговоров с Меркосур

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно.

По его словам, с одной стороны, необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно, а с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны, в особенности на экономики ЕАЭС.