https://ria.ru/20260216/meladze-2074588902.html
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях - РИА Новости, 16.02.2026
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах в этом году, выяснило РИА Новости, изучив афиши гостиниц... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:32:00+03:00
2026-02-16T05:32:00+03:00
2026-02-16T05:32:00+03:00
шоубиз
белек
кемер
россия
валерий меладзе
леонид агутин
михаил шуфутинский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922782239_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_ca8b203716f519d4df2b92b1cd11b6ac.jpg
https://ria.ru/20251212/zapret-2061673919.html
https://ria.ru/20251213/makarevich-2061785033.html
https://ria.ru/20250715/stepashin-2029163814.html
белек
кемер
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922782239_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e3ebcb7263b4d61771a670d6c92e7b6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белек, кемер, россия, валерий меладзе, леонид агутин, михаил шуфутинский, общество
Шоубиз, Белек, Кемер, Россия, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Общество
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
Валерий Меладзе даст десять концертов для русскоговорящей аудитории в Турции
СТАМБУЛ, 16 фев – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах в этом году, выяснило РИА Новости, изучив афиши гостиниц и график певца.
Меладзе
выступит целых девять раз с апреля по октябрь в пятизвездочной гостинице Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке
. Тур в этот отель в конце июня на семью из двоих взрослых и ребенка будет стоить как минимум 310 тысяч рублей.
Кроме Белека, в графике певца значится выступление в Кемере
в мае.
"Концерты могут посетить как гости отеля, так и те, кто не отдыхает у нас, приобретя билеты. Стоимость их станет известна в ближайшие недели. Список артистов составлен исходя из запросов аудитории – у нас много русскоговорящих гостей – и в целом повторяется не первый год", - рассказали РИА Новости в гостинице.
На вопрос о райдере Меладзе в отеле ответили, что это коммерческая тайна.
В этом же отеле для привлечения российских туристов планируется серия выступлений Леонида Агутина
.
Этим летом в гостиницах в Белеке и Кемере также планируют выступить Михаил Шуфутинский
, Юлия Савичева
, бывший участник группы "Банд"Эрос" Burito, Мот, Акмаль, Ева Власова, Маша Шейх, а также группа "Винтаж" и певица Ханна.
После начала специальной военной операции на Украине
Меладзе стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России
. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае
в 2022 году произнес лозунг украинских националистов.
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию
: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.