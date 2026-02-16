Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях

СТАМБУЛ, 16 фев – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах в этом году, выяснило РИА Новости, изучив афиши гостиниц и график певца.

"Концерты могут посетить как гости отеля, так и те, кто не отдыхает у нас, приобретя билеты. Стоимость их станет известна в ближайшие недели. Список артистов составлен исходя из запросов аудитории – у нас много русскоговорящих гостей – и в целом повторяется не первый год", - рассказали РИА Новости в гостинице.