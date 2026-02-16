Рейтинг@Mail.ru
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях - РИА Новости, 16.02.2026
Шоубиз
 
05:32 16.02.2026
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях - РИА Новости, 16.02.2026
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях
Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах в этом году, выяснило РИА Новости, изучив афиши гостиниц... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:32:00+03:00
2026-02-16T05:32:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
белек, кемер, россия, валерий меладзе, леонид агутин, михаил шуфутинский, общество
Шоубиз, Белек, Кемер, Россия, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Общество
Меладзе зарабатывает на концертах для русских в турецких отелях

Валерий Меладзе даст десять концертов для русскоговорящей аудитории в Турции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Певец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 фев – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах в этом году, выяснило РИА Новости, изучив афиши гостиниц и график певца.
Меладзе выступит целых девять раз с апреля по октябрь в пятизвездочной гостинице Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. Тур в этот отель в конце июня на семью из двоих взрослых и ребенка будет стоить как минимум 310 тысяч рублей.
Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ
12 декабря 2025, 15:19
Меладзе запретили выступать в Киргизии, сообщили СМИ
12 декабря 2025, 15:19
Кроме Белека, в графике певца значится выступление в Кемере в мае.
"Концерты могут посетить как гости отеля, так и те, кто не отдыхает у нас, приобретя билеты. Стоимость их станет известна в ближайшие недели. Список артистов составлен исходя из запросов аудитории – у нас много русскоговорящих гостей – и в целом повторяется не первый год", - рассказали РИА Новости в гостинице.
На вопрос о райдере Меладзе в отеле ответили, что это коммерческая тайна.
В этом же отеле для привлечения российских туристов планируется серия выступлений Леонида Агутина.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку
13 декабря 2025, 02:59
Этим летом в гостиницах в Белеке и Кемере также планируют выступить Михаил Шуфутинский, Юлия Савичева, бывший участник группы "Банд"Эрос" Burito, Мот, Акмаль, Ева Власова, Маша Шейх, а также группа "Винтаж" и певица Ханна.
После начала специальной военной операции на Украине Меладзе стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае в 2022 году произнес лозунг украинских националистов.
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться
15 июля 2025, 09:22
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться
15 июля 2025, 09:22
 
ШоубизБелекКемерРоссияВалерий МеладзеЛеонид АгутинМихаил ШуфутинскийОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
