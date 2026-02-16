Рейтинг@Mail.ru
Кировская область
Кировская область
 
20:39 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/max-2074801426.html
Мессенджер Max встал на службу здоровья жителей Кировской области
2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, что национальный мессенджер Max встал на службу здоровья жителей региона.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе посещения областного клинико-диагностического центра губернатор сообщил главе Минздрава РФ, что регион по темпам внедрения Мах в различные сферы жизни входит в первую десятку субъектов страны и является вторым в Приволжском федеральном округе.
По словам главы региона, с помощью национального мессенджера Max становятся постоянной практикой запись на прием к врачу, телемедицинские консультации, а также закрытие больничного листа.
"Уже сегодня мы видим свыше 30 тысяч записей жителей области на прием к врачу, более двух тысяч - консультаций с закрытием листков нетрудоспособности", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
В кабинете врача терапевта федеральному министру продемонстрировали работу по записи к врачу и проведение телемедицинских консультаций в мессенджере Мах.
Как пояснили в Кировском клинико-диагностическом центре, консультации проводятся после очного приема, чтобы корректировать лечение дистанционно. С пациентом согласуется возможность проведения консультации в дистанционном формате. После, когда врач увидел пациента, провел опрос, а пациент согласен закрыть больничный лист, он может это сделать в информационной системе. Протокол поступает в личный кабинет пациента на "Госуслугах" и в Социальный фонд.
"Мурашко рассказали и об организации дистанционного мониторинга здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, которая заработала в Кировской области в 2026 году. С этой целью для пациентов закуплены специальные медицинские изделия дистанционного наблюдения (тонометры и глюкометры) с возможностью автоматической загрузки показателей в медицинскую информационную систему. У врача появляется возможность ежедневного дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов", - говорится в сообщении.
Главе Минздрава России также представили единственный в России модуль долговременного ухода за гражданами старше 65 лет, который интегрирован в медицинскую информационную систему.
"Сложившаяся система является действенной площадкой взаимодействия медицинского и социального работников в наблюдении за нуждающимся в стороннем уходе пациенте, она дает возможность оценить динамику назначенного лечения, коррекции терапии. Всего в Кировской области системой долговременного ухода охвачено более 4,5 тысячи пациентов. Результатом такой совместной работы является снижение вызовов скорой медицинской помощи, обращений по вопросам декомпенсации состояний пациентов", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Отмечается, что соцработник или помощник по уходу могут сами при необходимости записать пациента к врачу.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Кировской области Александр Соколов посетили лечебные учреждения Кировской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Кировская область, Александр Соколов, Мессенджер Max
 
 
