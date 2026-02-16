https://ria.ru/20260216/max-2074796160.html
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Закрыть больничный в России, пройти консультацию у врача и записаться на прием можно через мессенджер Max, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня - это закрытие больничных листов, консультации врач-пациент и ряд других сервисов, там запись на прием к врачу", - сказал министр журналистам по итогам рабочего визита в Кировскую область
.
Он добавил, что система позволяет увидеть врачу динамику пациента, в том числе понять, что с ним можно провести дистанционный прием, не вызывая лично в медучреждение.
"В целом мы видим, что это очень удобно сразу, врачи оценивают позитивно, пациенты оценивают позитивно, поэтому развивать это направление будем", - сказал министр.