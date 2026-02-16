Рейтинг@Mail.ru
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max - РИА Новости, 16.02.2026
19:56 16.02.2026
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max
Закрыть больничный в России, пройти консультацию у врача и записаться на прием можно через мессенджер Max, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 16.02.2026
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max

Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через мессенджер Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Закрыть больничный в России, пройти консультацию у врача и записаться на прием можно через мессенджер Max, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня - это закрытие больничных листов, консультации врач-пациент и ряд других сервисов, там запись на прием к врачу", - сказал министр журналистам по итогам рабочего визита в Кировскую область.
Он добавил, что система позволяет увидеть врачу динамику пациента, в том числе понять, что с ним можно провести дистанционный прием, не вызывая лично в медучреждение.
"В целом мы видим, что это очень удобно сразу, врачи оценивают позитивно, пациенты оценивают позитивно, поэтому развивать это направление будем", - сказал министр.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Некоторые пользователи в России не могут зайти в Госуслуги без Max
14 февраля, 14:48
 
