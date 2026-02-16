Блины, хороводы и мастер-классы. Фестиваль "Масленица" в Москве

С 16 февраля в России отмечают Масленицу — праздник проводов зимы и встречи весны. В столице попробовать самые вкусные блины и принять участие в гуляниях можно на фестивале "Масленица". Самые яркие моменты первого дня празднований — в фотоленте РИА Новости.