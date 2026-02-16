Рейтинг@Mail.ru
12:25 16.02.2026 (обновлено: 12:34 16.02.2026)
Блины, хороводы и мастер-классы. Фестиваль "Масленица" в Москве
Блины, хороводы и мастер-классы. Фестиваль "Масленица" в Москве
С 16 февраля в России отмечают Масленицу — праздник проводов зимы и встречи весны. В столице попробовать самые вкусные блины и принять участие в гуляниях можно на фестивале "Масленица". Самые яркие моменты первого дня празднований — в фотоленте РИА Новости.
С 16 февраля в России отмечают Масленицу — праздник проводов зимы и встречи весны. В столице попробовать самые вкусные блины и принять участие в гуляниях можно на фестивале "Масленица". Самые яркие моменты первого дня празднований — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней недели перед Великим постом.

Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней недели перед Великим постом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднование Масленицы — древняя традиция, которая появилась на Руси еще до принятия христианства.

Посетители участвуют в конкурсах на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Празднование Масленицы — древняя традиция, которая появилась на Руси еще до принятия христианства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Главные атрибуты народного праздника — застолья и гулянья, а главное блюдо — масленый блин, символ солнца и жизни.

Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Главные атрибуты народного праздника — застолья и гулянья, а главное блюдо — масленый блин, символ солнца и жизни.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Фестиваль "Масленица" стартовал в Москве 13 февраля.

Молодой человек растапливает самовар на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Фестиваль "Масленица" стартовал в Москве 13 февраля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Его центральной площадкой стал Тверской бульвар.

Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Его центральной площадкой стал Тверской бульвар.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Одна из особенностей фестиваля в этом году — оформление площадок в национальном стиле.

Презентация фестиваля Масленица в Москве

Одна из особенностей фестиваля в этом году — оформление площадок в национальном стиле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Для этого придумали более 300 уникальных кукол, а среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников, леденцов и многое другое.

Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Для этого придумали более 300 уникальных кукол, а среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников, леденцов и многое другое.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Перед гостями фестиваля выступит оркестр, им покажут театрализованные постановки и предложат спортивные квесты.

Посетители на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Перед гостями фестиваля выступит оркестр, им покажут театрализованные постановки и предложат спортивные квесты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники мастер-классов смогут заняться росписью по дереву, лепкой игрушек из глины и созданием салфеток с кружевом.

Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Участники мастер-классов смогут заняться росписью по дереву, лепкой игрушек из глины и созданием салфеток с кружевом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Для посетителей проведут и кулинарные занятия — будут готовить блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.

Презентация фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве

Для посетителей проведут и кулинарные занятия — будут готовить блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фестивале также представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары и сладкие подарки.

Презентация фестиваля Масленица в Москве

На фестивале также представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары и сладкие подарки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднование закончится в Прощеное воскресение, 22 февраля. Затем предстоят семь недель Великого поста, который увенчается праздником Пасхи.

Презентация фестиваля Масленица в Москве

Празднование закончится в Прощеное воскресение, 22 февраля. Затем предстоят семь недель Великого поста, который увенчается праздником Пасхи.

