Блины, хороводы и мастер-классы. Фестиваль "Масленица" в Москве

Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней недели перед Великим постом.
Празднование Масленицы — древняя традиция, которая появилась на Руси еще до принятия христианства.
Главные атрибуты народного праздника — застолья и гулянья, а главное блюдо — масленый блин, символ солнца и жизни.
Фестиваль "Масленица" стартовал в Москве 13 февраля.
Его центральной площадкой стал Тверской бульвар.
Одна из особенностей фестиваля в этом году — оформление площадок в национальном стиле.
Для этого придумали более 300 уникальных кукол, а среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников, леденцов и многое другое.
Перед гостями фестиваля выступит оркестр, им покажут театрализованные постановки и предложат спортивные квесты.
Участники мастер-классов смогут заняться росписью по дереву, лепкой игрушек из глины и созданием салфеток с кружевом.
Для посетителей проведут и кулинарные занятия — будут готовить блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.
На фестивале также представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары и сладкие подарки.
Празднование закончится в Прощеное воскресение, 22 февраля. Затем предстоят семь недель Великого поста, который увенчается праздником Пасхи.
