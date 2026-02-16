https://ria.ru/20260216/maslenitsa-2074588728.html
Стало известно, во сколько обойдутся блины с икрой для всей семьи
Стало известно, во сколько обойдутся блины с икрой для всей семьи - РИА Новости, 16.02.2026
Стало известно, во сколько обойдутся блины с икрой для всей семьи
Ингредиенты для приготовления блинов с икрой на всю семью в эту Масленицу обойдутся почти в 4 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:28:00+03:00
2026-02-16T05:28:00+03:00
2026-02-16T05:28:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
празднование масленицы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18fed3902d93f3c7fea1a0f90311bbb4.jpg
https://ria.ru/20260214/ikra-2074343097.html
https://ria.ru/20260201/bliny-2071518489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_1eefb25c7a9269befc9a7f60d3255d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), празднование масленицы, общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Празднование Масленицы, Общество
Стало известно, во сколько обойдутся блины с икрой для всей семьи
РИА Новости: блины с икрой обойдутся почти в четыре тысячи рублей на семью
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ингредиенты для приготовления блинов с икрой на всю семью в эту Масленицу обойдутся почти в 4 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов красной икры.
Общая стоимость блинов вместе с икрой составила 3934,7 рубля. При этом начинка оказалась дороже самих блинов в 17,8 раза - 3725,8 рубля против 208,9 рубля. Кроме икры самыми затратными ингредиентами оказались молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).
За нужное количество дрожжей нужно отдать 24,8 рубля, по данным крупной торговой сети, за яйца - 18,7 рубля, а за нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.