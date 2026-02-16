В России для маркетплейсов определят перечень невозвратных товаров

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В России на маркетплейсах могут появиться не подлежащие возврату товары: отказаться или вернуть их можно будет только при доставке, после получения - уже нет; такая мера может затронуть электронику, парфюмерию, косметику, следует из сообщения пресс-службы министерства экономического развития.

Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития платформенной экономики. В частности на совещании был рассмотрен вопрос бесконтрольного возврата товаров надлежащего качества через платформы.

Минэкономразвития "В части возвратов товаров надлежащего качества участники стратегической сессии акцентировали внимание на необходимости определения разницы между отказом от приобретения после осмотра товара в ПВЗ или при его получении от курьера и возвратом после того, как покупатель забрал их в ПВЗ или у курьера", - говорится в сообщении

"Для этого было предложено определить перечень товаров, отказ от которых при получении в ПВЗ или у курьера невозможен. Это, в частности, продукты питания, лекарства, медицинские изделия", - сказано в исследовании.

Отмечается, что также будет введена категория товаров, которые не подлежат возврату после получения - от них можно будет отказаться в ПВЗ или вернуть сразу курьеру при доставке. "Это коснется, например, электроники, парфюмерии, косметики", - пояснили в министерстве.

"Для всех иных товаров, не попавших в эти категории, нужно уточнить процедуры контроля за возвратами. В том числе, когда товар можно вернуть - целостность упаковки, идентификаторов, пломб. И добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу", - цитирует главу Минэкономразвития Максима Решетникова пресс-служба.

Кроме того, продавцы на маркетплейсах смогут удерживать с потребителя расходы на обратную доставку в случае возврата товара. "Продавец должен иметь право согласовывать возвраты товаров надлежащего качества и удерживать с потребителя расходы на обратную доставку", - отмечается в пресс-релизе.

Все эти предложения должны быть внесены поправками в закон "О защите прав потребителей".