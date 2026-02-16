Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов
05:53 16.02.2026
"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов
"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов
2026
Новости
технологии, яндекс.маркет, экономика
Технологии, Яндекс.Маркет, Экономика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Яндекс Маркет" предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" запустил сервис "Фулфилмент" для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", - сообщили там.
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов
2 декабря 2025, 14:51
Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам.
В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта.
Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.
Девушка распаковывает посылку - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
7 ноября 2025, 10:52
 
