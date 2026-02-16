Рейтинг@Mail.ru
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/marafon-2074741712.html
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона - РИА Новости, 16.02.2026
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона
Новгородцы собрали почти 130 миллионов рублей в рамках благотворительного марафона "Рождественский подарок", к акции присоединились более 700 организаций и 12... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:42:00+03:00
2026-02-16T16:42:00+03:00
новгородская область
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074734852_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e9ffbd94e2ad499e9b9cf74c9187b05.jpg
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074734852_116:0:1253:853_1920x0_80_0_0_4eb2916b46e24dbecadb3751dadfcfdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, благотворительность
Новгородская область, Благотворительность
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона

Дронов: новгородцы собрали 130 млн руб в рамках благотворительного марафона

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиНовгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Новгородцы собрали почти 130 миллионов рублей в рамках благотворительного марафона "Рождественский подарок", к акции присоединились более 700 организаций и 12 тысяч жителей, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что жители помогали не только деньгами, некоторые приносили игрушки, одежду, новогодние подарки и даже мебель. Особый акцент в этот раз был сделан на помощи ветеранам всех вооруженных конфликтов.
"Почти 130 миллионов рублей собрано в рамках ежегодного благотворительного марафона "Рождественский подарок". Новгородцы в очередной раз проявили неравнодушие и готовность прийти на помощь. К акции присоединились более 700 организаций и 12 тысяч жителей Новгородской области", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне, и фонд "Сохрани жизнь". "Марафон завершился, но работа с ветеранами СВО и семьями наших бойцов продолжается", - добавил глава региона.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в адрес фонда "Сохрани жизнь" поступило 75 обращений участников и инвалидов СВО и других вооруженных конфликтов, а также членов их семей. Наибольшее число заявок касалось приобретения мебели, бытовой и компьютерной техники. Также обращения касаются ремонта и приобретения дополнительного твёрдого топлива, реабилитационного оборудования и одежды.
Как уточнили в фонде "Сохрани жизнь", все заявки в кратчайшее время будут выполнены за счет собранных в рамках марафона средств.
 
Новгородская областьБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала