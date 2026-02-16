Новгородцы собрали почти 130 млн руб в рамках благотворительного марафона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Новгородцы собрали почти 130 миллионов рублей в рамках благотворительного марафона "Рождественский подарок", к акции присоединились более 700 организаций и 12 тысяч жителей, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Он уточнил, что жители помогали не только деньгами, некоторые приносили игрушки, одежду, новогодние подарки и даже мебель. Особый акцент в этот раз был сделан на помощи ветеранам всех вооруженных конфликтов.

"Почти 130 миллионов рублей собрано в рамках ежегодного благотворительного марафона "Рождественский подарок". Новгородцы в очередной раз проявили неравнодушие и готовность прийти на помощь. К акции присоединились более 700 организаций и 12 тысяч жителей Новгородской области", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне, и фонд "Сохрани жизнь". "Марафон завершился, но работа с ветеранами СВО и семьями наших бойцов продолжается", - добавил глава региона.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, в адрес фонда "Сохрани жизнь" поступило 75 обращений участников и инвалидов СВО и других вооруженных конфликтов, а также членов их семей. Наибольшее число заявок касалось приобретения мебели, бытовой и компьютерной техники. Также обращения касаются ремонта и приобретения дополнительного твёрдого топлива, реабилитационного оборудования и одежды.