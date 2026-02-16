Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о планах Макрона приехать в Москву - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/makron-2074593301.html
В США заявили о планах Макрона приехать в Москву
В США заявили о планах Макрона приехать в Москву - РИА Новости, 16.02.2026
В США заявили о планах Макрона приехать в Москву
На фоне поражения Украины на поле боя президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров, заявил экс-советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:45:00+03:00
2026-02-16T06:45:00+03:00
в мире
украина
москва
владимир путин
министерство обороны сша
дмитрий песков
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_9cb21270bac4d0dc0fe841d1ae46f884.jpg
https://ria.ru/20260215/filippo-2074507263.html
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074589449.html
украина
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_32ba5c87ece1d8934ece74d56e4a767f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, владимир путин, министерство обороны сша, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон
В мире, Украина, Москва, Владимир Путин, Министерство обороны США, Дмитрий Песков, Франция, Эммануэль Макрон
В США заявили о планах Макрона приехать в Москву

Полковник Макгрегор: Макрон собирается приехать в Москву на фоне краха Украины

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне поражения Украины на поле боя президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для швейцарской газеты Die Weltwoche.
«
"Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — сообщил военный.
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Вчера, 13:54
По его мнению, ключевой причиной, которая подтолкнула западных лидеров к прямому контакту с русскими, стал факт поражения киевского режима на поле боя. Так, последние новости с Украины приблизили Макрона и других глав европейских государств к более объективному взгляду на события, происходящие в зоне спецоперации, уверен эксперт.
«
"Я считаю, что Украина — побежденное национальное государство. Это все довольно удручающе из-за нежелания Вашингтона и европейских столиц взглянуть правде в глаза на реальную ситуацию на Украине. Мы безжалостно потратили там свои жизни, разрушив при этом общество и страну. <…> Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила", — признал Макгрегор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене
05:39
Ранее Макрон заявил, что сейчас идут обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Владимиром Путиным.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению диалога. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ПутинМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала