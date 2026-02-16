МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне поражения Украины на поле боя президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для швейцарской газеты Die Weltwoche.
«
"Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — сообщил военный.
По его мнению, ключевой причиной, которая подтолкнула западных лидеров к прямому контакту с русскими, стал факт поражения киевского режима на поле боя. Так, последние новости с Украины приблизили Макрона и других глав европейских государств к более объективному взгляду на события, происходящие в зоне спецоперации, уверен эксперт.
«
"Я считаю, что Украина — побежденное национальное государство. Это все довольно удручающе из-за нежелания Вашингтона и европейских столиц взглянуть правде в глаза на реальную ситуацию на Украине. Мы безжалостно потратили там свои жизни, разрушив при этом общество и страну. <…> Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила", — признал Макгрегор.
Ранее Макрон заявил, что сейчас идут обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Владимиром Путиным.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению диалога. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.