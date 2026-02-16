В МАК объяснили причину крушения Ан-2 в Красноярском крае

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Авиакатастрофа самолета Ан-2 в Красноярском крае произошла из-за потери пилотом визуального контакта с землей в сложных метеоусловиях, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

МАК 3 октября 2025 года сообщал о крушении в районе поселка Танзыбей Красноярского края самолета Ан- 2 авиакомпании "Борус" и гибели двух пилотов.

"Авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-70350 произошло в результате потери КВС визуального контакта с наземными ориентирами при попадании в метеоусловия, не соответствующие ПВП (правилам визуальных полетов - ред.), что привело к столкновению с препятствиями и землей", - сообщается в отчете.

Экипаж выполнял полет по маршруту и попал в условия интенсивных осадков, существенно ограничивавших видимость. При полете на высоте ниже безопасной командир воздушного судна мог потерять контакт с наземными ориентирами, что привело к столкновению со склоном горы.

Способствующими факторами, вероятно, явились принятие экипажем необоснованного решения на выполнение полета по маршруту без достаточного анализа необходимой информации и непринятие решения о прекращении полета и возврате на аэродром вылета при ухудшении погоды.