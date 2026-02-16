https://ria.ru/20260216/mak-2074726491.html
В МАК объяснили причину крушения Ан-2 в Красноярском крае
В МАК объяснили причину крушения Ан-2 в Красноярском крае - РИА Новости, 16.02.2026
В МАК объяснили причину крушения Ан-2 в Красноярском крае
Авиакатастрофа самолета Ан-2 в Красноярском крае произошла из-за потери пилотом визуального контакта с землей в сложных метеоусловиях
красноярский край
В МАК объяснили причину крушения Ан-2 в Красноярском крае
МАК: крушение Ан-2 в Красноярском крае вызвала потери земли из виду
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Авиакатастрофа самолета Ан-2 в Красноярском крае произошла из-за потери пилотом визуального контакта с землей в сложных метеоусловиях, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
МАК
3 октября 2025 года сообщал о крушении в районе поселка Танзыбей Красноярского края
самолета Ан-
2 авиакомпании "Борус" и гибели двух пилотов.
"Авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-70350 произошло в результате потери КВС визуального контакта с наземными ориентирами при попадании в метеоусловия, не соответствующие ПВП (правилам визуальных полетов - ред.), что привело к столкновению с препятствиями и землей", - сообщается в отчете.
Экипаж выполнял полет по маршруту и попал в условия интенсивных осадков, существенно ограничивавших видимость. При полете на высоте ниже безопасной командир воздушного судна мог потерять контакт с наземными ориентирами, что привело к столкновению со склоном горы.
Способствующими факторами, вероятно, явились принятие экипажем необоснованного решения на выполнение полета по маршруту без достаточного анализа необходимой информации и непринятие решения о прекращении полета и возврате на аэродром вылета при ухудшении погоды.
МАК рекомендовал авиационному персоналу, выполняющему полеты в горной местности, проводить тщательный и всесторонний анализ прогнозируемых метеоусловий, а при выполнении полета постоянно анализировать фактическую погоду с контролем соответствующих рисков.