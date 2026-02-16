Лукашенко высказался за модернизацию доктрины Монро

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что существующий вариант американской доктрины Монро не отвечает интересам Вашингтона и нуждается в модернизации.
"Что касается Соединенных Штатов Америки. Доктрина Монро… Когда это было уже?! Ну, можно ее модернизировать как-то. Ну, если нам жить в XIX или XVII веке, то нам завтра действительно надо с Европой воевать. Но мы таких целей не ставим перед собой. То же самое и Соединенные Штаты Америки", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер напомнил о попытках Вашингтона получить контроль над Гренландией, которые, по его словам, вызвали отторжение даже в самих США. Лукашенко отметил, что в данном случае имеет место столкновение Штатов и Европы.
В последнее время команда президента США Дональда Трампа вернула в публичное пространство сформулированную в начале XIX века пятым президентом страны Джеймсом Монро доктрину, которая определяет Западное полушарие как сферу исключительных интересов Вашингтона.