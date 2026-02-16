Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг домыслы о том, что он якобы отказался от участия в заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по просьбе российского лидера Владимира Путина.
О разгоняемых фейках вокруг участия Белоруссии в деятельности "Совете мира" Лукашенко рассказал в ходе встречи в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
"Не пустил (якобы - ред.) Путин меня в США… Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на совет, когда с Путиным разговаривал (по телефону - ред.)", - сказал Лукашенко на видеозаписи встречи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Белорусский лидер заявил, что подобные действия противоречат стилю работы Путина. "Он будет там аккуратно что-то выстраивать, намекать. Но чтоб не пустить? Он бы наоборот сказал: "Слушай, вот ты там будешь на совете, передай Дональду это, это, это", - в частности, сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также опроверг информацию о том, что он якобы отказался от поездки на заседание "Совета мира", где страну представит глава МИД Максим Рыженков, из-за страха задержания. "Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности. Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что Минск в рамках работы "Совета мира" не планирует выделять финансовые средства на восстановление сектора Газа. "Мы никакие миллиарды не собираемся выделять. Путин выделил - спасибо. Американцы, может, 5 миллиардов выделят. У нас нет миллиардов выделять на то, чтобы даже благое это дело сделать, восстановление Газы, которую варварски разбомбили, и там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей", - сказал Лукашенко.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.