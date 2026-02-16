Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
15:05 16.02.2026
Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг домыслы о том, что он якобы отказался от участия в заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг домыслы о том, что он якобы отказался от участия в заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по просьбе российского лидера Владимира Путина.
О разгоняемых фейках вокруг участия Белоруссии в деятельности "Совете мира" Лукашенко рассказал в ходе встречи в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Будущие президенты Белоруссии от России не отойдут, заявил Лукашенко
Вчера, 14:00
"Не пустил (якобы - ред.) Путин меня в США… Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на совет, когда с Путиным разговаривал (по телефону - ред.)", - сказал Лукашенко на видеозаписи встречи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Белорусский лидер заявил, что подобные действия противоречат стилю работы Путина. "Он будет там аккуратно что-то выстраивать, намекать. Но чтоб не пустить? Он бы наоборот сказал: "Слушай, вот ты там будешь на совете, передай Дональду это, это, это", - в частности, сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также опроверг информацию о том, что он якобы отказался от поездки на заседание "Совета мира", где страну представит глава МИД Максим Рыженков, из-за страха задержания. "Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности. Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего", - сказал белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
Вчера, 12:45
Он отметил, что Минск в рамках работы "Совета мира" не планирует выделять финансовые средства на восстановление сектора Газа. "Мы никакие миллиарды не собираемся выделять. Путин выделил - спасибо. Американцы, может, 5 миллиардов выделят. У нас нет миллиардов выделять на то, чтобы даже благое это дело сделать, восстановление Газы, которую варварски разбомбили, и там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей", - сказал Лукашенко.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предостерег США от попытки вбить клин между Минском и Москвой
Вчера, 14:02
 
