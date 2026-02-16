Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг домыслы о том, что он якобы отказался от участия в заседании инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по просьбе российского лидера Владимира Путина.

Белорусский лидер заявил, что подобные действия противоречат стилю работы Путина. "Он будет там аккуратно что-то выстраивать, намекать. Но чтоб не пустить? Он бы наоборот сказал: "Слушай, вот ты там будешь на совете, передай Дональду это, это, это", - в частности, сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также опроверг информацию о том, что он якобы отказался от поездки на заседание "Совета мира", где страну представит глава МИД Максим Рыженков , из-за страха задержания. "Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности. Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Минск в рамках работы "Совета мира" не планирует выделять финансовые средства на восстановление сектора Газа. "Мы никакие миллиарды не собираемся выделять. Путин выделил - спасибо. Американцы, может, 5 миллиардов выделят. У нас нет миллиардов выделять на то, чтобы даже благое это дело сделать, восстановление Газы, которую варварски разбомбили, и там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей", - сказал Лукашенко.