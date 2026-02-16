Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074707280.html
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед запланированным на 26 февраля заседанием Высшего госсовета Союзного государства (СГ) у Минска и... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:39:00+03:00
2026-02-16T14:39:00+03:00
в мире
минск
москва
россия
александр лукашенко
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074696172.html
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074700605.html
минск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, москва, россия, александр лукашенко, союзное государство
В мире, Минск, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Союзное государство
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ

Лукашенко: перед заседанием Высшего госсовета СГ остается куча проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед запланированным на 26 февраля заседанием Высшего госсовета Союзного государства (СГ) у Минска и Москвы остается "куча проблем", требующих решения.
"Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точки зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение", - приводит слова Лукашенко, сказанные на встрече в Минске с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым, агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко предостерег США от попытки вбить клин между Минском и Москвой
Вчера, 14:02
По словам белорусского лидера, в республике "серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия". "Вы понимаете больше, чем кто-либо, что мы в определенных вопросах очень далеко отошли друг от друга. И в экономике. Ну, благо в политике, дипломатии, жизнь нас заставила в военно-промышленном комплексе, в оборонном пространстве быть вместе. Хотя я всегда предлагал не упускать этот вопрос из виду", - сказал Лукашенко Глазьеву.
Белорусский президент рассказал, что некоторое время назад в военном руководстве России считали, что Москва может обойтись без Минска. "Время показало, что друзей у нас - раз-два и обчелся. И друг без друга обойтись мы не можем. И слава богу, что это время поставило нас всех на место", - сказал Лукашенко.
Говоря о предстоящем заседании Высшего госсовета, белорусский президент положительно оценил уменьшение количества вопросов его повестки. "Хорошо, что вы наконец-то, в отличие от прежних аппаратчиков, предложили приемлемых семь вопросов. Ну, слушайте, ну кто обсудит 27 вопросов?" - сказал Лукашенко госсекретарю Союзного государства.
В свою очередь Глазьев сообщил, что на заседании предлагается обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Он рассказал, что к настоящему времени выполнена примерно половина определенных положениями мероприятий.
"И главный вопрос, который сейчас мы должны вместе определить, - это разработка новых основных направлений на 2027-2029 годы", - сказал госсекретарь.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко
Вчера, 14:16
 
В миреМинскМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала