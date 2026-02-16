Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед запланированным на 26 февраля заседанием Высшего госсовета Союзного государства (СГ) у Минска и Москвы остается "куча проблем", требующих решения.

"Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точки зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение", - приводит слова Лукашенко , сказанные на встрече в Минске с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым , агентство Белта

По словам белорусского лидера, в республике "серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия". "Вы понимаете больше, чем кто-либо, что мы в определенных вопросах очень далеко отошли друг от друга. И в экономике. Ну, благо в политике, дипломатии, жизнь нас заставила в военно-промышленном комплексе, в оборонном пространстве быть вместе. Хотя я всегда предлагал не упускать этот вопрос из виду", - сказал Лукашенко Глазьеву.

Белорусский президент рассказал, что некоторое время назад в военном руководстве России считали, что Москва может обойтись без Минска. "Время показало, что друзей у нас - раз-два и обчелся. И друг без друга обойтись мы не можем. И слава богу, что это время поставило нас всех на место", - сказал Лукашенко.

Говоря о предстоящем заседании Высшего госсовета, белорусский президент положительно оценил уменьшение количества вопросов его повестки. "Хорошо, что вы наконец-то, в отличие от прежних аппаратчиков, предложили приемлемых семь вопросов. Ну, слушайте, ну кто обсудит 27 вопросов?" - сказал Лукашенко госсекретарю Союзного государства.

В свою очередь Глазьев сообщил, что на заседании предлагается обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Он рассказал, что к настоящему времени выполнена примерно половина определенных положениями мероприятий.