Рейтинг@Mail.ru
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074700605.html
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2026
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко
Белоруссия и Россия смогут построить настоящий неделимый союз двух суверенных государств, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:16:00+03:00
2026-02-16T14:16:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
владивосток
сергей глазьев
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063665340_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_71cba26d884ae555d2fd546616b14aa9.jpg
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074696172.html
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074694328.html
белоруссия
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063665340_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_62fc873fb3c5ff1132f706e4ee3e35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, владивосток, сергей глазьев, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Владивосток, Сергей Глазьев, Александр Лукашенко
Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия и Россия смогут построить нерушимый союз двух государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия смогут построить настоящий неделимый союз двух суверенных государств, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Мы, как и любое государство, должны защищать свое. И мы в этом направлении будем двигаться. Никого там не наклоняя, не включая Россию внутрь Беларуси, а Беларусь в Россию. У нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то. Тем более Беларусь от России", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко предостерег США от попытки вбить клин между Минском и Москвой
Вчера, 14:02
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
"Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас - поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем", - продолжил президент Белоруссии.
По его словам, Белоруссия и РФ нормально живут, понимают друг друга. "И если будет больше определенности со стороны российского правительства, мы и наше пространство экономическое защитим. Из огня в полымя вскочить не должны. И не вскочим. Знаете, о чем идет речь. Не выстраивая политику против кого-то", - добавил Лукашенко.
Он подчеркнул, что сейчас такое время, когда надо быть вместе, видеть свои интересы, отстаивать их. "У нас есть все для того, чтобы эти интересы защитить и отстоять. Ну, дури тоже хватает. Но мы видим эту дурь, она нам не нужна, мы от этого способны уйти", - констатировал Лукашенко. "Мы давно определились в формуле: у нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Ну, неплохо бы было, если бы от Лиссабона до Владивостока - хотя бы экономическое. Но не от нас это зависит. А вот от Бреста до Владивостока - это Отечество нам потерять нельзя", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, что связи между Белоруссией и Россией выстроены предыдущими поколениями. "Мы его (единое отечество - ред.) веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы "сопливые" еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать. Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Вчера, 13:57
 
В миреБелоруссияРоссияВладивостокСергей ГлазьевАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала