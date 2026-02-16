Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко

"Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас - поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем", - продолжил президент Белоруссии.

Он напомнил, что связи между Белоруссией и Россией выстроены предыдущими поколениями. "Мы его (единое отечество - ред.) веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы "сопливые" еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать. Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства", - сказал Лукашенко.