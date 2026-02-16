Лукашенко предостерег США от попытки вбить клин между Минском и Москвой

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что еще в начале переговоров Белоруссии с США предупредил Вашингтон не пытаться вбить клин между Минском и Москвой.
"Сразу попросил американцев на эту тему не рассуждать. Именно в таком плане сказал: мы с Россией давно определились, все об этом знают, и мы вместе будем действовать, и не пытайтесь вбить между нами клин и как-то оторвать", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Президент рассказал, что лишь только на первой встрече с американской делегацией по его инициативе был затронут вопрос России. "Я его затронул", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, американская сторона ответила, что понимает суть отношений Белоруссии и России. "Американцы сказали: "У нас даже такой темы не было в переговорах, мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси и Беларусь для России". Через запятую – Китай", - рассказал Лукашенко.