Лукашенко надеется, что Россия не отвернется от Белоруссии

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает главным, чтобы Россия не отвернулась от Минска и поддерживала республику.
"Поэтому с Россией у нас понятно. Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси. А оторвать нас от России… Слушайте, мы вдвоем остались. Вдвоем с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным - Беларусь и Россия", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Лукашенко в этом контексте упомянул про ряд среднеазиатских республик, руководители которых намерены принять участие в первой встрече в рамках инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира".
"Господь с ними. Это суверенные, независимые государства. И я, и Путин это признаем, и они вправе определять свою политику. Что касается России, я абсолютно убежден: эти государства никуда не денутся - от нас, от России. Мы это видим. И слава богу. Экономика, жизнь будут решать все", - сказал глава белорусского государства.