Лукашенко надеется, что Россия не отвернется от Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2026
13:59 16.02.2026 (обновлено: 14:16 16.02.2026)
Лукашенко надеется, что Россия не отвернется от Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает главным, чтобы Россия не отвернулась от Минска и поддерживала республику. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
сергей глазьев
дональд трамп
россия
белоруссия
минск
Лукашенко надеется, что Россия не отвернется от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает главным, чтобы Россия не отвернулась от Минска и поддерживала республику.
"Поэтому с Россией у нас понятно. Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси. А оторвать нас от России… Слушайте, мы вдвоем остались. Вдвоем с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным - Беларусь и Россия", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Лукашенко в этом контексте упомянул про ряд среднеазиатских республик, руководители которых намерены принять участие в первой встрече в рамках инициированного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира".
"Господь с ними. Это суверенные, независимые государства. И я, и Путин это признаем, и они вправе определять свою политику. Что касается России, я абсолютно убежден: эти государства никуда не денутся - от нас, от России. Мы это видим. И слава богу. Экономика, жизнь будут решать все", - сказал глава белорусского государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
