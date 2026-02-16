Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта

"Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался", - сказал Лукашенко.

Он указал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а действительно важные вопросы остаются неразрешенными. "Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - констатировал белорусский лидер.