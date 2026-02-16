Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией - РИА Новости, 16.02.2026
13:57 16.02.2026
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией - РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент... РИА Новости, 16.02.2026
белоруссия, минск, сша, александр лукашенко, сергей глазьев, дональд трамп, оон, в мире
Белоруссия, Минск, США, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, Дональд Трамп, ООН, В мире
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, которая ничего не решает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
ООН полностью парализована, заявил Алиев
13 февраля, 22:33
ООН полностью парализована, заявил Алиев
13 февраля, 22:33
На встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым белорусский лидер прокомментировал мнение о том, что инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" якобы стремится заменить ООН.
"Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался", - сказал Лукашенко.
Он указал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а действительно важные вопросы остаются неразрешенными. "Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - констатировал белорусский лидер.
"Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет", - подчеркнул Лукашенко.
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
12 февраля, 09:02
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
12 февраля, 09:02
 
БелоруссияМинскСШААлександр ЛукашенкоСергей ГлазьевДональд ТрампООНВ мире
 
 
