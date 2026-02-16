https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074694328.html
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент
белоруссия
минск
сша
александр лукашенко
сергей глазьев
дональд трамп
оон
в мире
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, которая ничего не решает
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет", - приводит слова Лукашенко
агентство Белта
.
На встрече в Минске
с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым
белорусский лидер прокомментировал мнение о том, что инициированный президентом США Дональдом Трампом
"Совета мира" якобы стремится заменить ООН
.
"Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался", - сказал Лукашенко.
Он указал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а действительно важные вопросы остаются неразрешенными. "Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - констатировал белорусский лидер.
"Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет", - подчеркнул Лукашенко.