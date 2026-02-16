Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным участие Минска в Совете мира

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным участие Минска в инициированном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира".
"Обязательно этот вопрос обсудим с президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете (Союзного государства 26 февраля - ред.). Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса", - приводит слова Лукашенко, сказанные на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, агентство Белта.
Лукашенко отметил, что в ходе разговора с Путиным планируется сопоставить точки зрения на деятельность "Совета мира".
"Может, у меня поменяется в чем-то позиция в связи с аргументацией Владимира Владимировича. Может, он от меня услышит что-то новое для себя", - сказал белорусский лидер.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.