Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным участие Минска в Совете мира

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным участие Минска в инициированном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира".

Лукашенко отметил, что в ходе разговора с Путиным планируется сопоставить точки зрения на деятельность "Совета мира".

"Может, у меня поменяется в чем-то позиция в связи с аргументацией Владимира Владимировича. Может, он от меня услышит что-то новое для себя", - сказал белорусский лидер.