16.02.2026
13:17 16.02.2026
Позиция России и Белоруссии в "Совете мира" будет единой, заявил Лукашенко
Позиция России и Белоруссии в "Совете мира" будет единой, заявил Лукашенко
в мире
белоруссия
россия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
сергей глазьев
в мире, белоруссия, россия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, сергей глазьев
В мире, Белоруссия, Россия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Сергей Глазьев
Позиция России и Белоруссии в "Совете мира" будет единой, заявил Лукашенко

Лукашенко: позиция Минска и Москвы в "Совете мира" будет единой

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс". Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Позиция Белоруссии и России в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа "Совете мира" будет единой, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
На встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым он отметил, что Белоруссия не собирается отходить от ранее принятого решения по участию в "Совете мира" и, будучи союзницей с Россией, готова вместе сотрудничать по этой тематике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко
Вчера, 13:02
"Естественно, эта позиция - и России, и Беларуси - будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер подчеркнул, что в "Совете мира" Минск будет работать серьезнейшим образом, занимая при этом суверенную позицию.
"Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию", - сказал Лукашенко.
Ранее администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
Вчера, 12:45
 
В миреБелоруссияРоссияСШААлександр ЛукашенкоДональд ТрампСергей Глазьев
 
 
