Позиция России и Белоруссии в "Совете мира" будет единой, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Позиция Белоруссии и России в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа "Совете мира" будет единой, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
На встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым он отметил, что Белоруссия не собирается отходить от ранее принятого решения по участию в "Совете мира" и, будучи союзницей с Россией, готова вместе сотрудничать по этой тематике.
"Естественно, эта позиция - и России, и Беларуси - будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер подчеркнул, что в "Совете мира" Минск будет работать серьезнейшим образом, занимая при этом суверенную позицию.
"Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию", - сказал Лукашенко.
Ранее администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.