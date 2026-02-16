Позиция России и Белоруссии в "Совете мира" будет единой, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Позиция Белоруссии и России в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа "Совете мира" будет единой, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в "Совете мира" Минск будет работать серьезнейшим образом, занимая при этом суверенную позицию.