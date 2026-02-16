Лукашенко считает, что Трамп отступил от идеи вхождения Гренландии в США

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит, что президент США Дональд Трамп отступил от идеи вхождения Гренландии в Соединенные Штаты.
"Понимаем их озабоченность по Гренландии. Тем более они (США - ред.) могли вложиться хорошо в Гренландию. Ну вот таким образом (действия руководства США - ред.) - что это вызвало? Отторжение", - заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил, что "даже внутри Соединенных Штатов Америки большинство населения говорит: "Нет, мы не хотим"". "Хотя это, ну, героические люди в США, вы знаете, как формировалась эта нация... Туда не простые люди приезжали из Европы. Это люди, нацеленные на борьбу, и так далее. Сказали: "Нет, так не надо". С Европой столкнулись, не говоря про Данию и так далее. Я вижу, Дональд отступил", - сказал белорусский президент.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.