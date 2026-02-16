https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074669109.html
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко
Белоруссии удается решать свои проблемы в ходе переговоров с США, но она это делает не за счет России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2026
минск
россия
сша
александр лукашенко
сергей глазьев
в мире
минск
россия
сша
минск, россия, сша, александр лукашенко, сергей глазьев, в мире
Минск, Россия, США, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, В мире
