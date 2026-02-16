Рейтинг@Mail.ru
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 16.02.2026 (обновлено: 13:06 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074669109.html
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.02.2026
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко
Белоруссии удается решать свои проблемы в ходе переговоров с США, но она это делает не за счет России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:02:00+03:00
2026-02-16T13:06:00+03:00
минск
россия
сша
александр лукашенко
сергей глазьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074663851.html
минск
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, россия, сша, александр лукашенко, сергей глазьев, в мире
Минск, Россия, США, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, В мире
Минск не решает свои проблемы за счет России, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск не решает свои проблемы на переговорах с США за счет России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссии удается решать свои проблемы в ходе переговоров с США, но она это делает не за счет России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"И нам удается в этих переговорах (с США – ред.) решать свои проблемы. Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России", - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
Вчера, 12:45
 
МинскРоссияСШААлександр ЛукашенкоСергей ГлазьевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала