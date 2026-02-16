Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть для президента США Дональда Трампа предложение, как выйти из ситуации, сложившейся вокруг Венесуэлы.
"У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать" , - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
При этом он раскритиковал действия США. "Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное - а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки", - сказал глава белорусского государства.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.