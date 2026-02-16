Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть для президента США Дональда Трампа предложение, как выйти из ситуации, сложившейся вокруг Венесуэлы.

При этом он раскритиковал действия США. "Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное - а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки", - сказал глава белорусского государства.