Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 16.02.2026 (обновлено: 12:56 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074666708.html
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть для президента США Дональда Трампа предложение, как выйти из ситуации, сложившейся вокруг... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:55:00+03:00
2026-02-16T12:56:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
александр лукашенко
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066911830.html
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066914176.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, александр лукашенко, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы

Лукашенко заявил об идеях для Трампа для выхода из ситуации вокруг Венесуэлы

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть для президента США Дональда Трампа предложение, как выйти из ситуации, сложившейся вокруг Венесуэлы.
"У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать" , - заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Белоруссии не может повториться венесуэльский сценарий, заявил Лукашенко
8 января, 19:35
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил, что президент США - прагматичный человек. "Я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему. Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я тут могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать", - продолжил Лукашенко.
При этом он раскритиковал действия США. "Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное - а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки", - сказал глава белорусского государства.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко
8 января, 19:54
 
В миреСШАВенесуэлаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала