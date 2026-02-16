Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавний телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным вызвал множество конспирологических теорий.
Белорусский лидер в понедельник на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства (СГ) Сергеем Глазьевым сообщил, что заседание Высшего госсовета СГ состоится 26 февраля, вопрос его подготовки был главной темой телефонного разговора с Путиным, состоявшегося 8 февраля.
"Хотя тут конспирология большая после этого разговора. Тем более, что этот вопрос совпал как раз с "Советом мира", который (президент США) Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моим приглашением на этот совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с президентом Путиным затмил этот вопрос", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Белорусский президент отметил, что в ходе разговора с российским лидером помимо подготовки заседания высшего органа Союзного государства также обсудил дальнейшие контакты с Путиным и переговоры вопросам, которые касаются Белоруссии и России.
В начале февраля Глазьев, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что заседание Высшего госсовета СГ пройдет в Москве 25 февраля.