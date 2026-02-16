Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2026
12:15 16.02.2026 (обновлено: 12:17 16.02.2026)
Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии
Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии
Нет силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии

Лукашенко: нет силы, способной оторвать Белоруссию и Россию друг от друга

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Нет силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сегодня обзор (СМИ – ред.) получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных
13 февраля, 23:06
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
"Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть - Беларусь - мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не всё. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Путин и Лукашенко обсудили заседание Высшего Госсовета Союзного государства
8 февраля, 20:16
 
