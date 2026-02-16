Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии

МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Нет силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сегодня обзор (СМИ – ред.) получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
"Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть - Беларусь - мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не всё. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.