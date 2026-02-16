Рейтинг@Mail.ru
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
12:02 16.02.2026 (обновлено: 12:27 16.02.2026)
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии пройдет 26 февраля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в... РИА Новости, 16.02.2026
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, сергей глазьев, союзное государство
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, Союзное государство
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля

Лукашенко: заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии пройдет 26 февраля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с государственным секретарем СГ Сергеем Глазьевым.
"Известно, 26 (февраля - ред.) по согласованию с президентом России. В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Лукашенко пообещал "драть шкуру" с ответственных за подготовку военных
13 февраля, 23:06
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоСергей ГлазьевСоюзное государство
 
 
