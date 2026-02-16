https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074651852.html
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля - РИА Новости, 16.02.2026
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии пройдет 26 февраля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:02:00+03:00
2026-02-16T12:02:00+03:00
2026-02-16T12:27:00+03:00
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
сергей глазьев
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260213/lukashenko-2074310510.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, сергей глазьев, союзное государство
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, Союзное государство
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля
Лукашенко: заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля