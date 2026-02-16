Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО
19:15 16.02.2026
В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО
В ЛНР задержан убийца своей матери, укравший у нее ценности и деньги за гибель старшего брата на СВО, долгое время преступник скрывался в землянках и...
происшествия
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
россия
происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО

В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель старшего брата на СВО

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. В ЛНР задержан убийца своей матери, укравший у нее ценности и деньги за гибель старшего брата на СВО, долгое время преступник скрывался в землянках и заброшенных домах, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Задержан мужчина, скрывавшийся от следствия за убийство матери. После доставления в подразделение СУ СК России по ЛНР задержанный дал признательные показания", - сообщила РИА Новости Марковская.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений (часть вторая статьи 105 УК РФ).
В августе 2025 года женщина, обеспокоенная отсутствием связи с матерью, прибыла по месту ее жительства в город Свердловск. Войдя в дом, она увидела следы крови на мебели и стенах, а обследовав придомовую территорию, обнаружила тело пожилой женщины в выгребной яме, засыпанное строительными материалами. На место происшествия прибыли следователи следственного отдела по городу Свердловск и криминалисты управления.
"Они тщательно зафиксировали следы в доме жертвы, обнаружили пропажу драгоценностей, банковской карты погибшей и денежных средств, полученных ею в связи с гибелью старшего сына, участвовавшего в специальной военной операции", - рассказала Марковская.
Под подозрение попал сын погибшей, который несколько лет назад освободился из исправительного учреждения за убийство, злоупотреблял алкоголем и наркотическими средствами. Однако уличенный в совершении особо тяжкого преступления сумел скрыться. Длительное время злоумышленник проживал в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
