В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО

ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. В ЛНР задержан убийца своей матери, укравший у нее ценности и деньги за гибель старшего брата на СВО, долгое время преступник скрывался в землянках и заброшенных домах, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

"Задержан мужчина, скрывавшийся от следствия за убийство матери. После доставления в подразделение СУ СК России по ЛНР задержанный дал признательные показания", - сообщила РИА Новости Марковская.

Она добавила, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений (часть вторая статьи 105 УК РФ).

В августе 2025 года женщина, обеспокоенная отсутствием связи с матерью, прибыла по месту ее жительства в город Свердловск. Войдя в дом, она увидела следы крови на мебели и стенах, а обследовав придомовую территорию, обнаружила тело пожилой женщины в выгребной яме, засыпанное строительными материалами. На место происшествия прибыли следователи следственного отдела по городу Свердловск и криминалисты управления.

"Они тщательно зафиксировали следы в доме жертвы, обнаружили пропажу драгоценностей, банковской карты погибшей и денежных средств, полученных ею в связи с гибелью старшего сына, участвовавшего в специальной военной операции", - рассказала Марковская.