В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО
В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО - РИА Новости, 16.02.2026
В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего деньги за гибель брата на СВО
В ЛНР задержан убийца своей матери, укравший у нее ценности и деньги за гибель старшего брата на СВО, долгое время преступник скрывался в землянках и... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:15:00+03:00
2026-02-16T19:15:00+03:00
2026-02-16T19:15:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
луганская народная республика
россия
ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. В ЛНР задержан убийца своей матери, укравший у нее ценности и деньги за гибель старшего брата на СВО, долгое время преступник скрывался в землянках и заброшенных домах, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Задержан мужчина, скрывавшийся от следствия за убийство матери. После доставления в подразделение СУ СК России
по ЛНР
задержанный дал признательные показания", - сообщила РИА Новости Марковская.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений (часть вторая статьи 105 УК РФ).
В августе 2025 года женщина, обеспокоенная отсутствием связи с матерью, прибыла по месту ее жительства в город Свердловск. Войдя в дом, она увидела следы крови на мебели и стенах, а обследовав придомовую территорию, обнаружила тело пожилой женщины в выгребной яме, засыпанное строительными материалами. На место происшествия прибыли следователи следственного отдела по городу Свердловск и криминалисты управления.
"Они тщательно зафиксировали следы в доме жертвы, обнаружили пропажу драгоценностей, банковской карты погибшей и денежных средств, полученных ею в связи с гибелью старшего сына, участвовавшего в специальной военной операции", - рассказала Марковская.
Под подозрение попал сын погибшей, который несколько лет назад освободился из исправительного учреждения за убийство, злоупотреблял алкоголем и наркотическими средствами. Однако уличенный в совершении особо тяжкого преступления сумел скрыться. Длительное время злоумышленник проживал в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР.