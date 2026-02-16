Рейтинг@Mail.ru
В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2026
10:22 16.02.2026
В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник
Беспилотник израильских ВВС атаковал школьный автобус без пассажиров в поселении Ханин на юге Ливана, погиб водитель, сообщил РИА Новости ливанский... РИА Новости, 16.02.2026
В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник

БЕЙРУТ, 16 фев - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал школьный автобус без пассажиров в поселении Ханин на юге Ливана, погиб водитель, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
Как ранее сообщал источник, самолеты израильских ВВС в ночь на 15 февраля нанесли серию ударов по нескольким районам южного Ливана. Также 15 февраля ливанское национальное агентство NNA сообщило о том, что израильский беспилотник атаковал машину рядом с главным пограничным КПП Маснаа на ливано-сирийской границе, в результате чего погибли четыре человека.
"Вражеский израильский беспилотник атаковал в поселении Ханин школьный автобус в тот момент, когда водитель завел его, чтобы направиться на работу, в результате этот водитель погиб", - рассказал собеседник агентства.
Как утверждает армия обороны Израиля, в результате атаки дрона в поселении Ханин был ликвидирован сторонник движения "Хезболлах".
Вопреки достигнутым 27 ноября 2024 года договоренностям о прекращении огня между Бейрутом и Тель-Авивом, израильская армия продолжает на регулярной основе наносить удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана, занимает ряд стратегических высот на ливанской территории, а также осуществляет точечные ликвидации граждан, связанных с движением "Хезболлах", с применением ударных беспилотников на всей территории республики.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник
15 февраля, 11:47
 
