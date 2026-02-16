В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник

БЕЙРУТ, 16 фев - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал школьный автобус без пассажиров в поселении Ханин на юге Ливана, погиб водитель, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Вражеский израильский беспилотник атаковал в поселении Ханин школьный автобус в тот момент, когда водитель завел его, чтобы направиться на работу, в результате этот водитель погиб", - рассказал собеседник агентства.