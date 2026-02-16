https://ria.ru/20260216/lipetsk-2074821586.html
В Липецкой области объявили воздушная опасность
В Липецкой области объявили воздушная опасность - РИА Новости, 16.02.2026
В Липецкой области объявили воздушная опасность
Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили воздушная опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность