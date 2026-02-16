Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили воздушная опасность
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 16.02.2026
В Липецкой области объявили воздушная опасность
В Липецкой области объявили воздушная опасность
Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T23:49:00+03:00
2026-02-16T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили воздушную опасность

Липецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
