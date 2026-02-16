Рейтинг@Mail.ru
Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран - РИА Новости, 16.02.2026
11:30 16.02.2026 (обновлено: 11:31 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ledokol-2074643779.html
Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран
Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран - РИА Новости, 16.02.2026
Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран
Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:30:00+03:00
2026-02-16T11:31:00+03:00
Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран

Немецкий ледокол застрял во льдах при попытке расчистить путь для танкера с СПГ

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).
"Многоцелевое судно Neuwerk должно было расчистить от льда судоходный канал, ведущий к терминалу СПГ в порту Мукран, у побережья Рюгена. Однако в настоящее время судно выведено из эксплуатации из-за технической неисправности… После выхода в море в пятницу Neuwerk был вынужден вернуться в порт Мукран из-за неисправности… Это еще больше задерживает прибытие танкера для перевозки СПГ Minerva Amorgos. Судно находится в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена уже около недели", - говорится в материале.
Подготовительные учения для Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
21 декабря 2025, 08:00
WSA не публиковало точных данных о характере неисправности, с которой столкнулся Neuwerk. При этом также остается неясно, сколько времени потребуется на его ремонт, и когда Neuwerk сможет вернуться в строй. Согласно данным онлайн-портала для мониторинга, в воскресенье Neuwek взял курс на порт Росток, сообщает NDR.
На данный момент борьба со льдом в судоходном канале возложена на буксир VB Bremen Fighter, говорится в материале.
Полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле заявил телеканалу NTV, что на данный момент у России есть значительное преимущество как над Европой, так и над США в количестве ледоколов.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз планирует в рамках санкций запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Догнать и перегнать Россию: Америке брошен новый вызов
30 августа 2025, 08:00
 
