Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).
"Многоцелевое судно Neuwerk должно было расчистить от льда судоходный канал, ведущий к терминалу СПГ в порту Мукран, у побережья Рюгена. Однако в настоящее время судно выведено из эксплуатации из-за технической неисправности… После выхода в море в пятницу Neuwerk был вынужден вернуться в порт Мукран из-за неисправности… Это еще больше задерживает прибытие танкера для перевозки СПГ Minerva Amorgos. Судно находится в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена уже около недели", - говорится в материале.
WSA не публиковало точных данных о характере неисправности, с которой столкнулся Neuwerk. При этом также остается неясно, сколько времени потребуется на его ремонт, и когда Neuwerk сможет вернуться в строй. Согласно данным онлайн-портала для мониторинга, в воскресенье Neuwek взял курс на порт Росток, сообщает NDR.
На данный момент борьба со льдом в судоходном канале возложена на буксир VB Bremen Fighter, говорится в материале.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз планирует в рамках санкций запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
