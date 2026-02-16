Немецкий ледокол сломался при попытке расчистить путь в порт Мукран

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).