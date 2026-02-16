https://ria.ru/20260216/labubu-2074706072.html
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу
Чучело Лабубу сожгут на Масленицу в археологическим парке "Аграмач" в Липецкой области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.02.2026
липецкая область
общество
празднование масленицы
липецкая область, общество, празднование масленицы
Липецкая область, Общество, Празднование Масленицы
