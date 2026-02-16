Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
14:34 16.02.2026 (обновлено: 14:38 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/labubu-2074706072.html
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу
Чучело Лабубу сожгут на Масленицу в археологическим парке "Аграмач" в Липецкой области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:34:00+03:00
2026-02-16T14:38:00+03:00
липецкая область
общество
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_873ac0548b7c5b0fa4d1c4dca061cb49.jpg
https://ria.ru/20260214/bliny-2074335879.html
липецкая область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
липецкая область, общество, празднование масленицы
Липецкая область, Общество, Празднование Масленицы
В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу

В Липецкой области в парке "Аграмач" сожгут чучело Лабубу на Масленицу

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Игрушка Лабубу
Игрушка Лабубу
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Игрушка Лабубу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Чучело Лабубу сожгут на Масленицу в археологическим парке "Аграмач" в Липецкой области, сообщили в правительстве региона.
"Лабубу сожгут в археологическим парке "Аргамач" на Масленицу, которую здесь отметят 21 февраля. Сжигание чучела символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
В 2025 году в парке "Аргамач" на Масленицу сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги.
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Подсчитана стоимость блинов на Масленицу
14 февраля, 07:45
 
Липецкая областьОбществоПразднование Масленицы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
