https://ria.ru/20260216/kuban-2074613436.html
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий - РИА Новости, 16.02.2026
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:50:00+03:00
2026-02-16T09:50:00+03:00
2026-02-16T09:53:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074614215_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c159a0aac1dcf09eb411a525dd3e54b2.jpg
https://ria.ru/20260213/minkova-2074231255.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074614215_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_054122b9e706765fb013759fc158c6f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
РИА Новости: министр ГО и ЧС Кубани Штриков задержан за превышение полномочий