Российский посол рассказал о квотах на заправку топливом на Кубе

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заправка топливом на Кубе квотирована не только для граждан Кубы, но и дипломатического корпуса, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"По заправке автомобилей, заправка квотирована, лимитирована, и это затронуло не только кубинских граждан, но и дипкорпус. Буквально на днях кубинский МИД ввел квоты для всех дипмиссий, аккредитованных в Гаване, определенное количество машин в день и определенное количество бензина на каждую машину", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
14 февраля, 08:00