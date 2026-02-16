Рейтинг@Mail.ru
11:09 16.02.2026
Российский посол рассказал о квотах на заправку топливом на Кубе
Российский посол рассказал о квотах на заправку топливом на Кубе
Заправка топливом на Кубе квотирована не только для граждан Кубы, но и дипломатического корпуса, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:09:00+03:00
2026-02-16T11:09:00+03:00
в мире
куба
россия
гавана
виктор коронелли
дмитрий песков
введение трампом пошлин на импорт
в мире, куба, россия, гавана, виктор коронелли, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Куба, Россия, Гавана, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заправка топливом на Кубе квотирована не только для граждан Кубы, но и дипломатического корпуса, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"По заправке автомобилей, заправка квотирована, лимитирована, и это затронуло не только кубинских граждан, но и дипкорпус. Буквально на днях кубинский МИД ввел квоты для всех дипмиссий, аккредитованных в Гаване, определенное количество машин в день и определенное количество бензина на каждую машину", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
14 февраля, 08:00
 
