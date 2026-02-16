Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Есть надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу после приостановки продажи туров из-за чрезвычайной ситуации с топливом, Росавиация также ведет переговоры о возможности дозаправки по пути самолетов из РФ при полетах на Кубу, заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.