Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Есть надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу после приостановки продажи туров из-за чрезвычайной ситуации с топливом, Росавиация также ведет переговоры о возможности дозаправки по пути самолетов из РФ при полетах на Кубу, заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
"Конечно, и мы на это надеемся. Более того, я не сомневаюсь, что мы сюда вернемся, наши туристы сюда вернутся", - сказал посол в эфире "России 24", отвечая на вопрос, есть ли надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу.
Посол уточнил, что Росавиация также ведет переговоры о возможности дозаправки самолетов из РФ при полетах на Кубу.
"Насколько мне известно, Росавиация такую работу ведет. Есть контакты по линии Росавиации, будем надеяться, что они дадут желаемый результат", - сказал Коронелли, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о возможности дозаправки по пути.