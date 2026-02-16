Рейтинг@Mail.ru
Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kuba-2074635116.html
Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу
Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу - РИА Новости, 16.02.2026
Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу
Есть надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу после приостановки продажи туров из-за чрезвычайной ситуации с топливом, Росавиация также ведет... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:07:00+03:00
2026-02-16T11:07:00+03:00
куба
россия
гавана
виктор коронелли
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965252_0:151:3007:1842_1920x0_80_0_0_209cc6f1fd891c234bc8f7d7049270bf.jpg
https://ria.ru/20260211/turoperatory-2073736370.html
куба
россия
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965252_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_876e3dfc56174b332dcacb40a389c7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, гавана, виктор коронелли, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Куба, Россия, Гавана, Виктор Коронелли, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Посол в Гаване надеется на возвращение российских авиакомпаний на Кубу

Посол Коронелли выразил надежду на возвращение российских авиакомпаний на Кубу

© РИА Новости / Антон Великжанин | Перейти в медиабанкВиктор Коронелли
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Антон Великжанин
Перейти в медиабанк
Виктор Коронелли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Есть надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу после приостановки продажи туров из-за чрезвычайной ситуации с топливом, Росавиация также ведет переговоры о возможности дозаправки по пути самолетов из РФ при полетах на Кубу, заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
"Конечно, и мы на это надеемся. Более того, я не сомневаюсь, что мы сюда вернемся, наши туристы сюда вернутся", - сказал посол в эфире "России 24", отвечая на вопрос, есть ли надежда, что российские авиакомпании вернутся на Кубу.
Посол уточнил, что Росавиация также ведет переговоры о возможности дозаправки самолетов из РФ при полетах на Кубу.
"Насколько мне известно, Росавиация такую работу ведет. Есть контакты по линии Росавиации, будем надеяться, что они дадут желаемый результат", - сказал Коронелли, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о возможности дозаправки по пути.
Табло с рейсом Москва — Гавана - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров
11 февраля, 18:21
 
КубаРоссияГаванаВиктор КоронеллиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала