К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
15:47 16.02.2026
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
Вертолет привлекли к поискам пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике Крым. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
республика крым
азовское море
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
азовское море
ленинский район
Происшествия, Республика Крым, Азовское море, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет

МЧС: к поискам пропавших в Азовском море рыбаков привлекли вертолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Вертолет привлекли к поискам пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике Крым.
Ранее ГУ МЧС по Крыму сообщало, что два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района в Азовском море 12 февраля. Идет поисково-спасательная операция. Рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм. Поиски продолжаются четвертый день.
"Сегодня к поисковым работам в Ленинском районе был привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС
ПроисшествияРеспублика КрымАзовское мореЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
