К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
Вертолет привлекли к поискам пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике Крым. РИА Новости, 16.02.2026
